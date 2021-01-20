Muş'ta besiciler hayvanları için çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'un yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarının bakımı için yoğun bir mesai harcıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'un yüksek kesimlerindeki köylerde yaşayan besiciler, hayvanlarının bakımı için yoğun bir mesai harcıyor.

Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi, hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besicilerin zor anlar yaşamalarına neden oluyor.

Karla kaplı ahırların çevresini temizleyen besiciler, yazın biriktirdikleri otları ezdikleri karın üzerinde sererek hayvanları besliyor.

Kış boyunca günde iki kez hayvanlara yem veren besiciler, yaşadıkları zorluklara rağmen tek geçim kaynakları olan hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

Ağaçlık köyünde besicilikle uğraşan Kerem Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazın yaylalarda besledikleri hayvanlara kış boyunca ahırlarda baktıklarını söyledi.

Yoğun kar nedeniyle ahırların çevresinin karla kaplandığını belirten Aktaş, "Muş'un özellikle dağ köylerinde kış çok ağır geçiyor. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla yağan kar nedeniyle her yer kar altında kaldı. Ahırlara gelip gitmekte zorluk yaşıyoruz. Ahırın etrafını temizleyip karları ezdikten sonra hayvanları dışarı çıkarabiliyoruz. Hayvanlar bizim geçim kaynağımız, o yüzden bakımlarını yapmak, onlarla ilgilenmek zorundayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım