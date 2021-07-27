Muş'ta berivanlar süt sağmak için her gün kilometrelerce yol katediyor
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Muş'ta berivanlar süt sağmak için her gün kilometrelerce yol katediyor

Muş'ta berivanlar süt sağmak için her gün kilometrelerce yol katediyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta berivanlar, yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol katediyor.

Muş'ta berivanlar, yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol katediyor.

Merkeze bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Derecik Yaylası'nda kurdukları çadırlarda sabahın ilk ışıklarıyla zorlu mesailerine başlayan kadınlar, patika yolları, vadileri ve dik tepeleri aşarak sürülerinin bulunduğu 2 bin 500 rakımlı yaylaya gidiyor.

Sıcağa rağmen kimi zaman yürüyerek kimi zaman eşek sırtında zorlu yolculuğa çıkan berivanlar, sağımın ardından aynı yolu kullanarak çadırlarına dönüyor.

Berivanlardan Halime Yaldız, koyunlarını sağmak için her gün 12 kilometre yürüdüğünü söyledi.

Hayvanlarının bulunduğu bölgeye at ve eşeklerle gittiklerini anlatan Yaldız, "Yaylada sağdığımız sütü eşeklere yükleyip çadırlarımıza dönüyoruz. Günde iki kez bu yolu gidiyoruz. Hayat şartları zor. Sütten peynir, yoğurt ve tereyağı elde ediyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Derya Yaldız ise hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, "Hava sıcak olduğu için zorlanıyoruz. Sütten yaptığımız ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz. Hayvancılık çok zor bir meslek. Havalar soğumaya başlayınca Batman'a gideceğiz. Hayvanlarımıza orada bakacağız. Hayatımız çadırlarda geçiyor." diye konuştu.

Muş'ta berivanlar süt sağmak için her gün kilometrelerce yol katediyor
Muş'ta berivanlar süt sağmak için her gün kilometrelerce yol katediyor
Muş'ta berivanlar süt sağmak için her gün kilometrelerce yol katediyor
Muş'ta berivanlar süt sağmak için her gün kilometrelerce yol katediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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