Muş'ta "berivanlar" süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
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Muş'ta "berivanlar" süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor

Muş'ta berivanlar (süt sağan kadın), küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol katederek sürülerin bulunduğu yüksek rakımlı yaylaya ulaşıyor.

Muş'ta
10.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:20

Muş'ta berivanlar (süt sağan kadın), küçükbaş hayvanları sağmak için her gün kilometrelerce yol katederek sürülerin bulunduğu yüksek rakımlı yaylaya ulaşıyor.

Merkeze bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Dereciköyü'nden sabahın ilk ışıklarıyla zorlu mesailerine başlayan berivanlar, patika yolları, vadileri ve dik tepeleri aşarak koyun sürülerinin bulunduğu 2 bin 500 rakımlı yaylaya gidiyorlar.

Zaman zaman zorlu yolculuklarını sıcakta sürdüren berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütü, büyük kazanlarda kaynatarak peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyor.

Berivanlardan Kevser Yıldız, sabahın ilk ışıklarıyla zorlu yolculuklarının başladığını anlattı.

Kilometrelerce yol yürüyerek koyunların olduğu bölgeye ulaştıklarını kaydeden Yıldız, "Sabah erkenden kalkıyoruz. Bir yandan ekmek pişiriyor, bir yandan çocuklara kahvaltı hazırlıyoruz. Geçimimiz hayvancılık. Her birimiz günde 10 kilometre yol yürüyerek 200 koyun sağıyoruz. En büyük sıkıntımız yürümek. Burada yaptığımız peynirin bir kısmını satıyor, bir kısmını kendimize ayırıyoruz. 5 ay buyunca yaylada kalıyoruz." şeklinde konuştu.

Kadınlardan Halime Yaldız da sağım için sabah ve akşam yollara düştüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Geçimimizi hayvancılık yaparak sağladığımız için her yıl yaklaşık 5 ay süre ile yaylada koyun sağıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere iki kez sağıma 10 kilometre yürüyerek gidip geliyoruz. Sabah kalkıp kahvaltı yaptıktan sonra yolculuğumuz başlıyor. Günümüzün büyük bir bölümü koyunları sağmakla geçiyor. Her ailenin yaklaşık 200 koyunu var. Çok yoruluyoruz ama ne yapalım mecburuz."

Kaynak: AA

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