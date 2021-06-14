Berivanlar her gün at sırtında 8 kilometre yol gidiyor
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Berivanlar her gün at sırtında 8 kilometre yol gidiyor

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Varto ilçesinde berivanlar, her gün at sırtında 8 kilometre yol giderek koyunların bulunduğu yaylalarda sağım yapıyor.

Varto ilçesinde berivanlar, her gün at sırtında 8 kilometre yol giderek koyunların bulunduğu yaylalarda sağım yapıyor.

İlçeye bağlı Hamurpet Gölü yakınındaki 150 haneli Karaköy'de yaşayan berivanlar, günün ilk ışıklarıyla hayvanlarının otlatıldığı yaylalara gidiyor.

At sırtında engebeli arazileri ve dik yamaçları aşan berivanlar, yayladaki koyun ve keçileri sağdıktan sonra elde ettikleri sütü atlarına yükleyip köye dönüyor.

Berivanlar, sağdıkları sütten yaptıkları peynir, tereyağı ve yoğurdu satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kadınlardan Aydan Bingöl, her gün at sırtında 8 kilometre giderek hayvanların otlatıldığı yaylaya ulaştıklarını söyledi.

Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Bingöl, "Hayat şartları zor, çocuklarımız okula gidiyor. Kadınlar olarak aile bütçesine katkı sunmak için tüm zorluklara katlanıyoruz. Yaz boyunca kış için hazırlık yapıyoruz. 30 yıldır ilkbahardan havalar soğuyuncaya kadar yaylaya gidip geliyoruz. Kış mevsiminde ahırlarda hayvanların bakımını yapıyoruz." diye konuştu.

Sabriye Tekin ise "Koyunlardan yaklaşık 30 kilogram süt alıyorum. İşimiz bitince kadınlarla oturup çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Daha sonra ata binerek köyümüze dönüyoruz. Hayvancılık zor ama geçimimizi böyle sağlayabiliyoruz." dedi.

Berivanlar her gün at sırtında 8 kilometre yol gidiyor
Berivanlar her gün at sırtında 8 kilometre yol gidiyor
Berivanlar her gün at sırtında 8 kilometre yol gidiyor
Berivanlar her gün at sırtında 8 kilometre yol gidiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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