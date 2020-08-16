Muş'ta berber ve marketlerde Kovid-19 denetimi
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Muş'ta berber ve marketlerde Kovid-19 denetimi

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezinde faaliyet gösteren berber ve marketleri düzenli olarak denetliyor.

Muş'ta berber ve marketlerde Kovid-19 denetimi
16.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:59

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir merkezinde faaliyet gösteren berber ve marketleri düzenli olarak denetliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin kent genelinde temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken zabıtaların da işletmelerin alması gereken tedbirleri kontrol etmek için denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Son olarak şehir merkezindeki berber ve marketleri denetleyen ekipler, satılacak her türlü ürünün ambalajlı olması, market içerisinde sosyal mesafenin korunması, müşterilerle yakın temasta bulunmak zorunda kalan çalışanların eldivenli ve maskeli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca ekipler, reyonları gezerek ürünlerde fahiş fiyat uygulaması yapılıp yapılmadığını da kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge çerçevesinde alınması gereken tedbirler hakkında işletme sahiplerine bilgi veren ekipler, uyarıları dikkate almayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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