Muş'ta belediyeye ait 5 iş yeri taziye evine dönüştürülecek Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yukarıçarşı olarak bilinen kentin en eski yerleşim yerinde taziye evi yapacaklarını söyledi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yukarıçarşı olarak bilinen kentin en eski yerleşim yerinde taziye evi yapacaklarını söyledi.

Taziye evinin kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Asya, Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapılan TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede belediyeye ait 5 iş yerini birleştirilerek taziye evi yapacaklarını belirtti.

Gerekli çalışmaların kısa sürede başlatılması talimatını veren talimatını veren Asya, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın hassasiyetlerini dikkate alarak hizmet ediyoruz. Daha önce Hacı Şeref Cami yanında İl Müftülüğünün eski hizmet binasının altı taziye evi olarak kullanılmaktaydı. Müftülük binasının yıkımının ardından bölgede taziye evine ihtiyaç duyuldu. Kale Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutların faaliyete geçmesiyle bu bölgedeki taziye evi eksikliğini gidermek üzere çalışmamızı yaptık. TOKİ'de belediyemize ait 5 iş yerini birleştirerek taziye evi yapmaya karar verdik. İnşallah kısa sürede taziye evini hazır hale getireceğiz. Bu şekilde ihtiyaç duyulan bir hizmeti de gerçekleştireceğiz."

Asya, daha sonra Yukarıçarşı mevkisindeki esnafla bir araya gelerek sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA