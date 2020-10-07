Muş'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak

Muş Belediyesi'nin 3 yıl önce başlattığı içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde su kesintisinin uygulanacağı bildirildi.

Muş Belediyesi'nin 3 yıl önce başlattığı içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde su kesintisinin uygulanacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet ve Kurtuluş Caddesi'nde yapılacak çalışmalarından dolayı Yeşilce, 15 Temmuz, Yeşilyurt, Zafer, Sunay, Saray, Yeni ve Kültür mahallelerinde 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'dan 10 Ekim Cumartesi günü 24.00'a kadar su kesintisinin yaşanacağını söyledi.

Belirtilen süre içerisinde vatandaşların yaşayacağı mağduriyeti asgariye indirmek üzere Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin mesken ve iş yerlerine su taşımak için teyakkuzda olacağını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Muşumuzun hak ettiği seviyeye ulaşması için eksikliğini hissettiğimiz ve ihtiyaç duyulan hizmetleri bir bir gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olduk. En önemli sıkıntılarımızdan biri olan ve bu şehrin kanayan yarası haline dönüşen altyapı projesini hayata geçirmek için çok çaba sarf ettik. Halkımızın da desteği ve metaneti ile zorlu süreci sonuca ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje kapsamında son viraja girmiş bulunmaktayız. Malumunuz her bölgede kazı ve yeni hat döşeme çalışması yaptık. Kanalizasyon hatlarını çalışmalar sırasında yeni şebekelere bağladık. İçme suyu ve yeni içme suyu depolarını da çalışmaların sonunda etap etap devreye almamız gerekiyor. İlk bağlantımızı Cuma günü yapıyoruz. Şehri besleyen ana isale hattının bağlantısı için su kesintisi yapmak zorundayız."

Asya, bu konuda halkın sabrına ve desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, bu çalışmanın sonunda hem sağlıklı şebekelerden istifade edeceklerini hem de ciddi bir sorundan kurtulacaklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım