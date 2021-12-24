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Muş'ta bazı köylerde evler kar altında kaldı

Muş'ta bazı köylerde evler kar altında kaldı
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta yüksek kesimlerdeki köylerde etkili olan olumsuz hava nedeniyle bazı evler kar birikintilerinin altında kaldı.

MUŞ (AA) - Muş'ta yüksek kesimlerdeki köylerde etkili olan olumsuz hava nedeniyle bazı evler kar birikintilerinin altında kaldı.

Kentte 5 gün boyunca aralıklarla devam eden kar, bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezine 60 kilometre mesafedeki Yukarıyungalı köyünde, bazı evlerin yanı sıra ahır ve müştemilatlar kara gömüldü. Vatandaşlar evlerin çevresinde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleyerek dışarı çıkabildi.

Kar yağışının bereket olduğunu belirten Hasan Özçelik, bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

Özçelik, "Özellikle köyün içinde bazı sokaklara iş makineleri giremediği için tüneller oluştu. Birçok evler kar altında kaldı. Sağ olsun devletimiz ana yolumuzu sürekli açık bırakıyor. Yaklaşık 6 ay kar altında yaşamımızı sürdürüyoruz." dedi.

Mustafa Yöndem de evinin pencere kısmına kadar kar birikintisi oluştuğunu belirterek, "Sabah kapılarımızın önünü temizliyoruz akşam yine kar yağıyor." ifadelerini kullandı.

Muş'ta bazı köylerde evler kar altında kaldı

Muş'ta bazı köylerde evler kar altında kaldı

Muş'ta bazı köylerde evler kar altında kaldı

Muş'ta bazı köylerde evler kar altında kaldı

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AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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