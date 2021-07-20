Muş'ta bayramlaşma töreni
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Muş'ta bayramlaşma töreni

Muş'ta bayramlaşma töreni
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen törene katılan Vali İlker Gündüzöz, kurum amirleri ve vatandaşların bayramını kutladı.

Bundan sonraki bayramları salgından uzak şekilde kutlamayı dileyen Gündüzöz, "Allah bu memlekete hiçbir zaman musibet vermesin, keder yaşatmasın. Bu vesileyle hastalara şifa diliyoruz. Şehit ailelerimizin, annelerin ve babaların ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Gazilerimizin bayramını kutluyoruz. Aziz milletimize ve kıymetli Muşlu kardeşlerimize hayırlı bayramları diliyorum. Allah kesilen kurbanları kabul buyursun." diye konuştu.

Daha sonra İl Garnizon Şehitliğine geçen Gündüzöz ve beraberindekiler, Kur'an Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Gündüzöz ve beraberindekiler, Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Törene, Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İbrahim Yağız, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Muş'ta bayramlaşma töreni
Muş'ta bayramlaşma töreni
Muş'ta bayramlaşma töreni
Muş'ta bayramlaşma töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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