Muş'ta bayramlaşma programı
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Muş'ta bayramlaşma programı

Muş'ta bayramlaşma programı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MUŞ (İHA) – Muş'ta, Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'ta, Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik tarafından öğretmenevi bahçesinde düzenlenen halkla bayramlaşma programına; Muş Valisi İlker Gündüzöz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Yardımcıları Muhammet Fatih Demirel ve Alay yazıcı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İbrahim Yağız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, kamu kurum amirleri, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı.

Program çerçevesinde protokol, kamu kurum ve kuruluş amirleri, personeller ve vatandaşlarla buluştuklarını ifade eden Vali Gündüzöz, bir sonraki bayramı korona virüs gölgesinden uzakta geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi. Vali Gündüzöz, "Allah, bu memlekete hiçbir zaman musibet vermesin, keder yaşatmasın. Bayramları bayram gibi geçirmeyi Allah-u Teala nasip etsin. Aziz milletimize ve kıymetli Muşlu kardeşlerimize hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Bayramlaşmanın ardından Garnizon Şehitliğine geçen Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, dualar edip, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına geçen protokolün personellerle bayramlaşmasıyla program devam etti. - MUŞ

Muş'ta bayramlaşma programı
Muş'ta bayramlaşma programı
Muş'ta bayramlaşma programı
Muş'ta bayramlaşma programı
Muş'ta bayramlaşma programı
Muş'ta bayramlaşma programı
Muş'ta bayramlaşma programı
Muş'ta bayramlaşma programı
Muş'ta bayramlaşma programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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