Muş'ta bayram pazarı kuruldu
?Muş Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla pazar kuruldu.
?Muş Belediyesi tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla pazar kuruldu.
Belediye, hem trafiğin aksamasını önlemek hem de esnafı mağdur etmemek için belediye otoparkını pazar alanına dönüştürdü.
Belediye Başkanı Feyat Asya, her yıl Belediye Meydanı ve PTT Caddesi civarında kurulan bayram pazarlarının hem trafik akışı hem de esnafı zor durumda bıraktığı için bu yıl belediye otoparkını pazara dönüştürdüklerini söyledi.
Kaynak: AA
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