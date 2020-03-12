Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması
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Malazgirt, Jandarma, Muş, Güncel

Muş'ta "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması kapsamında jandarma personeli, güvenlik korucuları, köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.

12.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:54
Muş'ta

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Başka yol yok, uyuşturucuya geçit yok" uygulaması kapsamında jandarma personeli, güvenlik korucuları, köy ve mahalle muhtarları bilgilendirildi.

Kültür Merkezindeki programda, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında katılımcılara bilgi verdi.

Programda, narkotik köpeği "Caka" gösteri yaptı.

Kaynak: AA

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Manşet

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