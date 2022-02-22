Muş'ta "baharın habercisi" kuzular anneleriyle buluştu

VARTO, MUŞ (AA) - Muş'un Varto ilçesinde kısa süre önce dünyaya gelen kuzuların, emzirme saatlerinde anneleriyle buluşturulduğu anlar görülmeye değer.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Muş'ta, besicilerin umutla beklediği kuzular dünyaya gelmeye başladı.

Şubat ve mart ayındaki kuzu doğumları, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı.

Kışın çetin geçtiği kentte hayvanlarının bakımını ihmal etmeyen besiciler, "baharın müjdecisi" olan kuzuları, sütle beslenebilmeleri için günde iki kez anneleriyle buluşturuyor.

Buluşma anında anneleriyle bir araya gelen kuzular, sevimli hareketleriyle izleyenleri gülümsetiyor. Anneleri telef olan kuzular ise besiciler tarafından biberonla besleniyor.

"Kuzu annesini sesinden tanıyor"

Merkeze 73 kilometre uzaklıktaki Güzelkent köyünde besicilik yapan Celal Yurdakul, 25 yıldır besicilik yaptığını söyledi.

Gün boyu hayvanlarıyla ilgilendiğini ifade eden Yurdakul, sabah erken saatlerde başladıkları mesainin akşama kadar devam ettiğini belirtti.

Hayvanları günde 2 kez beslediklerini anlatan Yurdakul, "Sağdığımız inek sütüyle anneleri ölen kuzuları besliyoruz. Sütü az olan koyunların yavrularına da biberonla süt veriyoruz. Günde 2 kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz. Kuzu annesini sesinden annesi de kuzuyu kokusundan tanıyor. Çok güzel bir olay." diye konuştu.