Muş'ta Bağlar Mahallesi'nin cadde ve sokakları yenileniyor
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Muş'ta Bağlar Mahallesi'nin cadde ve sokakları yenileniyor

Muş'ta Bağlar Mahallesi'nin cadde ve sokakları yenileniyor
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Belediyesi merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarına başladı.

Muş Belediyesi merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle statüsüne yeni geçirilen Bağlar Mahallesi, belediye hizmetleriyle buluşturuluyor.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan mahalledeki yolların asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallenin en işlek caddesinde uyguladığı genişletme ve iyileştirme çalışması sonrası asfalt serimi yaptı.

Muş-Bingöl kara yoluna bağlanan yolda yeni kavşak yapan ekipler, bu çalışma ile trafik akışının daha kontrollü olmasını sağladı.

Kentteki Şehit İzzettin Polat Okulu'nun önünden başlatılan asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, alt yapı çalışmalarının ardından mahallenin üst yapısını yenileyerek çehresini değiştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Mahalle statüsüne geçen bölgede eksik ve aksaklıkları tespit ederek gerekli planlamayı yaptıklarını aktaran Asya, "Yer altı hatlarının tamamlandığı Bağlar Mahallesi'nde yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları yaptık. Ekiplerimiz bu hafta başından itibaren asfalt hazırlıklarını yaptılar. 2 gündür mahallenin ana caddesinde asfalt serimi yapılıyor. Kısa sürede buradaki asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlayarak farklı mahallelerimizdeki programlarımızı uygulayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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