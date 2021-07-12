Muş'ta bağlama kursunu tamamlayan 12 öğrenciye sertifika verildi
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Muş'ta bağlama kursunu tamamlayan 12 öğrenciye sertifika verildi

Muş'ta bağlama kursunu tamamlayan 12 öğrenciye sertifika verildi
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında açılan bağlama kursunı başarıyla tamamlayan 12 öğrenciye sertifikaları verildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında açılan bağlama kursunı başarıyla tamamlayan 12 öğrenciye sertifikaları verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ÇOGEP kapsamında Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde verilen bağlama kursunu tamamlayan 12 öğrenciye sertifikaları verildi, bağlama hediye edildi.

Programda, Muş Valisi İlker Gündüzöz, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da ÇOGEP kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda öğrenciler bağlama çaldı.

Muş'ta bağlama kursunu tamamlayan 12 öğrenciye sertifika verildi
Muş'ta bağlama kursunu tamamlayan 12 öğrenciye sertifika verildi
Muş'ta bağlama kursunu tamamlayan 12 öğrenciye sertifika verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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