Bağlama kursuna yoğun ilgi
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Bağlama kursuna yoğun ilgi

05.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:45

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan bağlama kursu büyük ilgi görüyor.

Muş'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan bağlama kursu büyük ilgi görüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak devam edilen kursta bağlama öğrenen kursiyerler, burada türküler seslendirerek güzel vakit geçiriyor.

Merkez müdürü Mahmut Baskın, AA muhabirine, bağlama kursuna yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Gelen talepler üzerine ikinci kursu açtıklarını belirten Baskın, "Kursumuz haftanın 5 günü devam ediyor. Kursun bitimi sonunda kursiyerlerine bitirme belgesi veriyoruz. Kursiyerlerimizin arasında öğretmen, esnaf ve çok sayıda gençlerimiz var. Daha önce iki savcımız kursa katıldı ve belgelerini aldılar." dedi.

Eğitmen Serdar Solmazda kursun 2.5 ay devam ettiğini anlattı.

Öğretmen Merve Sevilay ise fazla yeteneğinin olamamasına rağmen kurs sayesinde kısa sürede bağlama çalmayı öğrendiğini aktardı.

Bağlama kursuna yoğun ilgi
Bağlama kursuna yoğun ilgi
Bağlama kursuna yoğun ilgi
Bağlama kursuna yoğun ilgi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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