Muş'ta ayı güllerinin koruma altına alınması talebi Muş'un Bahçe köyü sakinleri, köyün kırsal bölgelerinde yetişen ayı güllerinin koruma altına alınması talebinde bulundu.

Muş'un Bahçe köyü sakinleri, köyün kırsal bölgelerinde yetişen ayı güllerinin koruma altına alınması talebinde bulundu.

Vatandaşlar, köye 7 kilometre mesafedeki ormanlık alanda yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yetişen ve ziyaretçilere görsel şölen oluşturan ayı güllerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altında alınması istedi.

Muş Meşe Derneği Şube Başkanı İhsan Aytemiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkbaharda yetişen ayı güllerinin hayvanlar ve insanların koparması sonucu yok olmayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Aytemiş, Antalya, Afyonkarahisar, Konya ve Muğla'da yetişen güllerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altında tutulduğunu ve koparanlara idari para cezasının verildiğini belirtti.

Kaynak: AA