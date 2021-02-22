Muş'ta aydınlatılan 9 hırsızlık olayında 13 kişi yakalandı

Muş'ta 9 farklı hırsızlık olayında gözaltına alınan 13 kişiden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik 1 Şubat'tan itibaren il merkezinde 9 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Hırsızlık olayına karışan 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çalınan kolye, cep telefonu, 10 su sayacı, 6 kapı kolu, şofben, 2 pencere açma kolu, 4 koltuk aparatı, 3 muhabbet kuşu sahiplerine teslim edildi. Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız