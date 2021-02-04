Muş'ta aydınlatılan 20 farklı hırsızlık olayında 23 kişi tutuklandı

Muş'ta bu yıl 20 farklı hırsızlık olayına karışan 23 kişi tutukladı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Muş'ta bu yıl 20 farklı hırsızlık olayına karışan 23 kişi tutukladı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, malvarlığına karşı işlenen suçların önlenmesine yönelik 1 Ocak 2021'den itibaren il merkezinde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda 20 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı, 23 kişi tutuklandı.

Çalınan, 2 televizyon, 7 telefon, tabanca, 4 fişek, 93 sigara, 60 kilogram ağırlığında elektrik kablosu, 37 kilogram ağırlığında demir, 3 adet 5 kilogramlık peynir, 5 kredi kartı, 3 büyük alüminyum kazan, 2 alüminyum tencere, 1 çift ayakkabı, 2 saat, bileklik ve 625 lira bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız