Muş'ta Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması nedeniyle vatandaşlara lokum dağıtıldı Muş'ta, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Muş'ta, Ayasofya Camisi'nin 86 yıl sonra cami olarak ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, kentteki Hacı Şeref Camisi önünde Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı vatandaşlara lokum ikram etti.

Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün Müslümanların gönlünde bir uhde olan Ayasofya Camisi'nin tekrardan ibadete açılmasının sevinçle karşılandığını söyledi.

AK Parti İl Başkanlığı ve teşkilatlarımızla halkımızın sevincine ortak olmak için lokum ikramında bulunduklarını aktaran Asya, "Kudüs'ün de Mescid-i Aksa'nın da yahudi ve siyonistlerin esaretinden kurtulup asli amacına dönüşmesi için dua ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ise "Ayasofya'nın cami olarak açılması çok önemliydi. Bugün gerçekten Muş halkı olarak burada bir araya gelerek bunun sevincini yaşadık. Bu sevinç sadece Türkiye'de değil bütün İslam aleminde yaşanmaktadır. Ayasofya'da artık zincirler kırıldı. Cami olarak insanlarımızın hizmetine açıldı. Artık bunun geri dönüşü olmaz." diye konuştu.

Kaynak: AA