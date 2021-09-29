Muş'ta Atatürk Şehir Müzesi açıldı

MALAZGİRT, MUŞ (DHA) - MUŞ'ta hayata geçirilen ve bünyesindeki 2 bine yakın eser ile adeta tarihe ışık tutan 'Atatürk Şehir Müzesi' açıldı.

Merkez Minare Mahallesi'nde uzun yıllar Atatürk İlkokulu olarak kullanılan bina, Muş Valiliği tarafından restore edilip müzeye dönüştürülerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edildi. 2 katlı, 4 bin 700 metrekare kapalı alana sahip binada 2 bine yakın eser sergiye hazır hale getirildi. Atatürk Şehir Müzesi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Müzenin bahçesinde düzenlenen törene Vali İlker Günüzöz, Muş Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan ve Müzeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emir Gökhan Bozkurtlar ile çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından Vali İlker Gündüzöz ile beraberindeki heyet, müzenin açılışını yaptı.

Sultan Alparslan-Malazgirt Savaşı Salonu'nda da Sultan Alparslan'a ait bilgiler, Malazgirt Savaşı'nı anlatan görseller ile bilgi panoları bulunuyor. Kısa süre içerisinde Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi kapsamında yapılan yüzey araştırması ve sondaj çalışmalarından çıkan eserlerde sergilenmeye başlanacak.