Muş'ta Atatürk Bulvarı'nda geçici yaya ve araç kısıtlaması Muş Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kentteki Atatürk Bulvarının (İstasyon Caddesi) ramazan ayı boyunca 21.00 - 05.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Muş Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kentteki Atatürk Bulvarının (İstasyon Caddesi) ramazan ayı boyunca 21.00 - 05.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ramazan ayının süregelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği belirtildi.

Bu kapsamda durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden Atatürk Bulvarı'ndaki (İstasyon Caddesi) yapımı devam eden İmamı Şafi camisinden Muş Merkez Ziraat Bankası Şubesi'ne kadar ramazan ayı boyunca 21.00-05.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA