Muş'ta Asayiş Operasyonu

Muş'ta çeşitli suçlardan aranan 14 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçundan 9 yıl hapis cezası ile aranan 1 kişi, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 kişi olmak üzere 4 şahıs yakalanarak tutuklanmış. Askeri Ceza Kanununa muhalefet suçundan aranması bulunan 1 kişi ve basit yaralama suçundan aranması bulunan 3 kişi de yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.



Kentte gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise, 6 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "İbn-i Sina Lisesi'nde, üç farklı tarihte meydana gelen hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alınmış ve şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İl Özel İdaresine ait depodan mazot çalınması olayının faili olduğu tespit edilen 3 şahıs da yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslardan biri adli kontrol şartı ile serbest kalırken, suça sürüklenen çocuklardan 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - MUŞ