Muş'ta Asayiş

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktalarında yapmış olduğu çalışmalarda, yağma suçundan hakkında 8 yıl 20 gün hapis cezası bulunan bir kişi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Silahla birden fazla kişi ile konutta gece yağma suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, yapılan çalışmalar neticesi yakalanmış ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ile yakalanan bir kişi, 15 Mart 2017 tarihinde meydana gelen açıktan hırsızlık konusundan 2 kişi yakalanmış ve gerekli işlemler yapılmıştır."



Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.