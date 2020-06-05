Muş'ta arcılığı geliştirme çalışması Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından arıcılığın geliştirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından arıcılığın geliştirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde 20 kovanla başladıkları aracılığı geliştirmek istediklerini söyledi.

Bu nedenle öğrencilere arıcılık eğitimi verdiklerini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"En verimli arı cinsini, türünü burada tespit ettikten sonra arıcılarımıza rehberlik edeceğiz. Dolayısıyla burada yapılan çalışmaların hepsi deneme amaçlı. Üniversitemizin en önemli amaçlarından bir tanesi de bu. Araştırma açısından çiftçilerimize yol göstermek. Uygulamalı Bilimler Fakültemizde tarıma büyük katkıyı sağlanacak. Hayvancılıkta pilot devlet üniversitesi seçildik."

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Mustafa Gündeşoğlu da zengin bitki örtüsüne sahip Muş'un yaz aylarında ülkenin her yerinden arıcıların tercih ettiği bir il haline geldiğini söyledi.

Kaynak: AA