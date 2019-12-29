Muş'ta arazi kavgası: 5 yaralı
Muş'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Muş'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Arpayazı köyünde iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili 15 şüpheliyi gözaltına aldı.