Muş'ta arazi kavgası: 5 yaralı
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Muş'ta arazi kavgası: 5 yaralı

Muş'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

29.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:34
Muş'ta arazi kavgası: 5 yaralı

'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Arpayazı köyünde iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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