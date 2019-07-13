Muş'ta arazi kavgası: 5 yaralı

Muş'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Muratpaşa Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ayhan ve Aktaş ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği kavgada, her iki aileden 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA