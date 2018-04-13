Muş'ta Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

Muş'ta farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 05 Nisan'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hayvan hırsızlığı, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali, kaçakçılık kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık basit yaralama ve borçlunun ödeme şartını ihlali suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi tutuklandı.

Ayrıca, farklı suçlardan aranan 4 kişi ile bakaya ve yoklama kaçağı 53 kişi de yakalandı.