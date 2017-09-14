Muş'ta Aranan Kişilere Yönelik Operasyon

Muş'ta, aralarında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan şüphelinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.



Aralarında terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan zanlının da bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma suçundan 9 yıl hapis cezasıyla aranan bir kişi, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi olmak üzere 4 şahıs yakalanarak, tutuklanmıştır."



Açıklamada, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan aranan kişi ve basit yaralama suçundan aranan 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.



Ayrıca, kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik de çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"İbn-i Sina Lisesinde 3 farklı tarihte meydana gelen hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır. İl Özel İdaresine ait depodan mazot çalınması olayının faili olduğu tespit edilen 3 kişi de yakalanarak gözaltına alınmış, kişilerden biri adli kontrol şartıyla serbest kalırken, suça sürüklenen çocuklardan 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmıştır."



Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği de vurgulandı.