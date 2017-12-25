Muş'ta Aranan 8 Kişi Yakalandı

Muş'ta, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.



Yapılan çalışma sonucunda haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlü sanık ile "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.



Adli makamlara sevk edilen kişiler tutuklandı.