Muş'ta Aranan 8 Kişi Yakalandı

Muş'ta Aranan 8 Kişi Yakalandı

Muş'ta, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Muş'ta Aranan 8 Kişi Yakalandı

Muş'ta, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışma sonucunda haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlü sanık ile "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen kişiler tutuklandı.

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