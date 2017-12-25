Muş'ta Aranan 8 Kişi Yakalandı
Muş'ta, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.
Muş'ta, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışma sonucunda haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlü sanık ile "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen kişiler tutuklandı.