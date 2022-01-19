Araçlarıyla tipide mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti
Muş'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
MUŞ (AA) - Muş'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Kentte etkili olan ve zaman zaman tipiye dönüşen kar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Bostankent grup köy yolunun Çatak mevkisinde 50 araçtaki yaklaşık 100 kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından yolu açarak araçların ilerlemesini sağladı.
Bostankent Köyü Muhtarı Fesih Oflus, Muş'a yakınını hastaneye götürürken karın başlaması sonucu yolda mahsur kaldıklarını söyledi.
Oflus, "Hastaneye gitmek için yola çıktık. Tipi nedeniyle yolda kaldık. Yaklaşık 2 saat kurtarılmayı bekledik. Ekipler yardımımıza koştu. Yolumuza devam edeceğiz. " dedi.