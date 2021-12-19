Araçlarıyla tipide mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

MUŞ (AA) - Muş'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte etkili olan ve zaman zaman tipiye dönüşen kar, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Bostankent grup köy yolunun Çatak mevkisinde 15 araçtaki 30 kişi olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iki saatlik çalışmanın ardından yolu açarak araçların ilerlemesini sağladı.

Vatandaşlardan Necat Taş, gazetecilere, Muş'a giderken karın başlaması sonucu yolda mahsur kaldıklarını söyledi.

Taş, "Hasta ziyareti için yola çıktık. Tipi nedeniyle kara saplandık. Yaklaşık 2 saat kurtarılmayı bekledik. Ekipler yardımımıza koştu. Yolumuza devam edeceğiz. Fırtına nedeniyle göz gözü görmüyor." dedi.