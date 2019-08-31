Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Olay yerinden görüntülerMuş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor Muş'un Bulanık ilçesinde aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

31.08.2019 13:10
Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Olay yerinden görüntüler

Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor

Muş'un Bulanık ilçesinde aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Balotu köyü yakınlarında plakası henüz belirlenemeyen araç, yolda yürüyen Tolga Tuntel'e çarptı.

Tuntel, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza yerine gelen çocuğun Balotu köyünde yaşayan ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Tuntel'in cenazesi otopsi için Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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