Muş'ta Antik Yunan dönemine ait külçe altın ele geçirildi
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Muş'ta Antik Yunan dönemine ait külçe altın ele geçirildi

25.09.2020 01:05 | Son Güncelleme: 25.09.2020 01:08
Muş'ta Antik Yunan dönemine ait külçe altın ele geçirildi

Muş'un Hasköy ilçesinde Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram külçe altın ele geçirildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 kilo 250 gram külçe altın ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı kapsamında araştırma yaptı.

Bunun üzerine Hasköy'ün Gökyazı Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 2 parça halinde 5 kilo 250 gram Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen külçe altın bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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