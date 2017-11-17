Muş'ta "Angus Çiftliği" Kuruldu

Muş'ta çiftçi Ferhat Aşar tarafından kurulan angus çiftliğinde 450 hayvanın kesimi yapıldı.



Aşar, Bingöl Et ve Balık Kurumu aracılığıyla yurt dışından aldığı angusları, bir milyon 200 bin lira harcama yaparak merkeze bağlı Akpınar köyünde, bin 800 metrekarelik alanda kurduğu 300 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğe getirdi.



Burada hayvancılığa başlayan Aşar, şimdiye kadar 450 hayvanın kesimini gerçekleştirdi.



Aşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda çiftlikte 200 hayvanın bulunduğunu söyledi.



Hayvanları 2-3 ay merada otlattıklarını, besiye aldıktan sonra 8 ay içerisinde kesime gönderdiklerini anlatan Aşar, "Tesisimizde 10 kişi çalışıyor. Eti günlük olarak marketlere veriyoruz." dedi.