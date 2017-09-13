Muş'ta Alternatif Yollarla Ulaşım Ağı Genişletiliyor

Muş Belediyesi, yürüttüğü mevcut projelerin yanı sıra yeni yol açma çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Muratpaşa Mahallesi 123 ile 124. sokaklar arasındaki bağlantı yolunu açmaya başladı.



'Yol medeniyettir' anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Muş Belediyesi, yerleşim alanlarındaki kapalı imar yollarını açmaya devam ediyor. Bir yandan tahrip olan yolları onaran, diğer yandan mevcut yolları tamamen yenileyen Muş Belediyesi, yıllarca kapalı olan imar yollarını da açarak ulaşım ağını genişletiyor. Belediye, yeni açtığı yollar ile çağdaş ve düzenli şehirleşmenin de altyapısını inşa ediyor.



Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Muratpaşa Mahallesi 123 ile 124. sokağı birbirine bağlayan ve kapalı olan yolu açmak için çalışmalarını başlattı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler gerekli ölçümleri yaptıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle harekete geçti. Ekipler, Uydu Kent ve Uzel Yapı sitelerinin bağlantı yolu olarak kullanılan yolu açtıktan sonra stabilize malzemesi serdi. Yeni açılan yol, iş makineleri ile sıkıştırıldıktan sonra asfalt kaplama yapılarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.



Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Mahallelerimizdeki yol bakım ve onarım çalışmalarımızla birlikte imar planımıza göre yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Ayrıca yerleşim alanları içerisinde uzun yıllar çıkmaz sokak olarak bilinen birçok imar yolunu da açarak ulaşım ağını genişletiyoruz. Yapılaşmanın yoğun olmadığı bölgelerde de yeni yol açma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü buralarda yapacağımız çalışmalarla çarpık ve düzensiz yapılaşmanın önüne geçiyoruz. Yeni yol açma konusunda bugüne kadar ciddi bir mesafe kat ettik. Birçok mahallemizde alternatif yollar açarak halkımızın hizmetine sunduk. Bu kapsamda Muratpaşa Mahallesi 123. sokak ile 124. sokağı birbirine bağlayan kapalı yolu açmak için çalışma başlattık. Yol açma çalışmalarının tamamlanması ile bu bağlantı yolunu da asfalt kaplayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.



Şehirlerin hizmetlerle geliştiğini kaydeden Başkan Asya, "Vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için yükümlülüklerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Her platformda Muş'u iki dere arasında sıkışmaktan kurtaracağımızı söylüyoruz ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Yeni Mahalle 1. mıntıka bölgesinde imar planına uygun yollar açmaya başladık. Halen bu bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Aynı şekilde Eski Erzurum Caddesi ile Karşıyaka'yı birbirine bağlayan yeni bir yol açtık. Yeni yol çalışmalarımızla çağdaş yaşam için gerekli olan umumi hizmetlere ayrılan yerleri kazanarak, mevcut haliyle düzensiz olan bu alanlardaki kadastral parselleri inşaat yapmaya elverişli alanlar haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ