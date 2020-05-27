Muş'ta alt yapı çalışmaları devam ediyor Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte 3 yıl önce başlatıkları alt yapı çalışmaları sayesinde vatandaşların yaşam konforunun yükseldiğini söyledi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte 3 yıl önce başlatıkları alt yapı çalışmaları sayesinde vatandaşların yaşam konforunun yükseldiğini söyledi.

Asya, yaptığı yazılı açıklamada, geçmiş yıllarda ihtiyaca cevap vermeyen altyapı şebekelerinden dolayı yüzlerce şikayetin yapıldığını ve birçok vatandaşın mağdur olduğunu belirtti.

Belediye olarak 3 yıl önce başlatılan içme suyu, yağmur ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları sayesinde yaşanan sorunların giderildiğini ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Tüm risklere rağmen 3 yıl önce bu şehrin altyapısını yenilemek üzere kolları sıvadık. Bu süreçte vatandaşlarımızın yaşam konforuna dokunduğumuz için birçok eleştirilere maruz kaldık. Ancak geldiğimiz nokta itibari ile güzel sonuçlar almaya başladık. Normal bir yağışta bile evi sular altında kalan vatandaşımız bugün bize dua ediyorsa, tüm risklerine rağmen iyi ki altyapı işine girmişiz diyebiliyoruz."

İçme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yüzde 80'in üzerinde tamamladıklarını aktaran Asya, bu süreçte kanalizasyon hatlarının döşendiği yerlerdeki bireysel bağlantıları yaptıklarını, yeni içme suyu hatlarında da tüm döşemelerin tamamlanması gerektiğini aktardı.

Bu yıl altyapı projesinin kalan kısmını bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Asya, şöyle devam etti:

"İnşallah projenin tamamlanması ile yeni şebekelerin devreye alınması sonucunda altyapı konusunda herhangi bir sorunun kalmamasını bekliyoruz. Bir kez daha bu çalışmalarımız boyunca bizlere tahammül eden hemşehrilerimize teşekkür ederim. Tüm çabamız ilimizin daha iyi bir konuma gelmesi ve daha yaşanılabilir bir hale gelmesi içindir."

Kaynak: AA