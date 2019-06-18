Muş'ta alt yapı çalışmaları

Muş Belediyesi tarafından ikinci etap alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Geçen yıl uygulamaya alınan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının bir bütün olarak başlatıldığı projede, bu yıl Cumhuriyet ve Hürriyet caddeleri başta olmak üzere 7 bölgede kazı ve döşeme çalışması yürütülüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı yazılı açıklamada, alt yapı çalışmalarına bu yıl da kaldıkları yerden başladıklarını belirtti.

Projenin önemli kısmının geçen yıl tamamlandığını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Hürriyet, Eski Erzurum ve İstasyon caddeleri gibi yoğun kullanılan güzergahlardaki kazı ve döşeme çalışmalarını geçen yıl tamamladık. Aynı şekilde şehrin alt bölgelerinin de çalışmaları yapıldı. Şuanda 7 bölgede proje uygulaması planlandı. Ekiplerimiz şehrin önemli dördüncü güzergahı konumunda olan Cumhuriyet Caddesi'nin hatlarını döşemeye başladı. Otogar Kavşağı ile Sanayi Köprüsü arasında çalışmalar yapılıyor. Karşıyaka'da kurduğumuz 7 bin 500 tonluk içme suyu deposunun 600'lük hattı çekilecek. Yine Muratpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl yaptığımız 3 bin 500 tonluk su deposunun 500'lük hattı döşenecek."

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlandığı bölgelerde devreye alınmasına başladıklarını aktaran Asya, "Bu yıl içme suyu hatlarında tüm çalışmanın tamamlanması gerekiyor. Aynı zamanda altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerin üst yapı çalışmasına başlayacağız. Vatandaşımızı daha fazla rahatsız etmeden daha faza sıkıntıya sokmadan etap etap şehrimizi güzelleştireceğiz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini hizmetlerimizle yükselteceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA