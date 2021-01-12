Muş'ta Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muş'ta Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu

12.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:44
Muş'ta Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu

Muş'ta günlerdir etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Muş'ta günlerdir etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.

Bölgede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Muş'ta gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.

Dere, gölet ve nehirlerin de buzla kaplandığı kentte, ağaçlarda kırağı tuttu, sis etkili oldu.

Meteorolojiden buzlanma uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve donun beklendiği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 11, Bitlis'te 10, Van'da 9 ve Muş'ta sıfır derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Ömer Çelik Ziya Selçuk Fikri Sağlar Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Cemal Hünal Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kongre Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'ta Alparslan-1 Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 09:48:42. #1.14#
title