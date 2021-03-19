Muş'ta alev topuna dönen otomobil küle döndü
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Muş'ta alev topuna dönen otomobil küle döndü

19.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:51
Muş'ta alev topuna dönen otomobil küle döndü

Muş'ta park halinde alev alan otomobil dakikalar içerisinde küle dönerken, itfaiye eri ise patlamadan son anda kurtuldu.

Muş'ta park halinde alev alan otomobil dakikalar içerisinde küle dönerken, itfaiye eri ise patlamadan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, İstasyon Caddesi valilik yakınında meydana geldi. Park halindeki 01 AOD 90 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev alan otomobilde söndürme ve soğutma çalışması başlattı. Söndürme çalışması yapan itfaiye eri, otomobil içerisinde meydana gelen patlamadan kendisini son anda kurtardı. Olay yeri inceleme ekipleri de yangının söndürülmesiyle inceleme başlattı. Yapılan çalışmanın ardından otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri de aracın kaldırılmasıyla yangının meydana geldiği alanı köpüklü suyla yıkadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Muş'ta alev topuna dönen otomobil küle döndü
Muş'ta alev topuna dönen otomobil küle döndü
Muş'ta alev topuna dönen otomobil küle döndü
Muş'ta alev topuna dönen otomobil küle döndü
Muş'ta alev topuna dönen otomobil küle döndü
Muş'ta alev topuna dönen otomobil küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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