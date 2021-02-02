Muş'ta AK Parti 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı

Muş'ta AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Muş Öğretmenevinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Divan üyelerinin seçilmesinin ardından AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün mesajının okunduğu kongrede konuşan AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirza, partilerinin aslında asılar önce başlamış kutlu bir davanın mirası olduğunu söyledi.

Mirza, "3 yıl önce bu salonda sizlerin karşısına İl Gençlik Kolları Başkanı olarak milletimize hizmetkar olmuştum. Bugün ilk dönemi tamamlamanın mutluluğunu, ikinci döneme başlamanın heyecanını yaşıyorum." dedi.

AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı ise Mirza'ya görevinde başarı dileyerek, kent için hizmette bugüne kadar görev alan diğer başkanlar gibi yeniden seçilen Mirza'nın da görevini sürdüreceğine inandığını aktardı.

AK Parti'nin milletin değerlerini yaşatma, kutsallarını yüceltme misyonunu yüklenmiş, sadece fiziki sınırlarında değil, gönül sınırlarında da bütün mazlumların hamisi olmuş bir parti olduğunu belirten Avcı, "Bize bu kutlu davada birer nefer olmayı nasip ettiği için rabbime hamdediyorum. Partimizin kuruluşuyla özellikle Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette gençlik rüzgarı estirmiş, tecrübeyle gençliği bir araya getirerek siyasetimize yeni bir vizyon kazandırmıştır. Bu misyonumuz, bize ve değerli yol arkadaşlarımıza önemli sorumluluklar yüklemektedir. AK Parti'nin güçlü ve dinamik kalması aynı zamanda Türkiye'nin de güçlü ve dinamik şekilde yoluna devam etmesine vesile olacaktır."

Tek listeyle yapılan kongrede mevcut başkan Mirza, yeniden AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Kongreye, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ilçe ve belde belediye başkanları, partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım