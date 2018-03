Muş'ta Afrin Şehitleri İçin Kurban Kesildi

Muş Valisi Aziz Yıldırım, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama istiyoruz ki bizim toprağımızda da kimsenin gözü olmasın. Eğer gözleri varsa o gözleri yerinden çıkarmak da bizim görevimiz." dedi.

Muş'ta, Kardeşlik Platformu tarafından Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Konuk Evinde Afrin şehitleri anısına 10 kurban kesildi.

Vali Aziz Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, kanlarının son damlasına kadar vatanı savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Afrin'e gönderdikleri kahraman polis ve Mehmetçiklerin destanlar yazdığını belirten Yıldırım, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'ne denk gelen Zeytin Dalı Harekatı'nın 57. gününde Afrin'de kontrolün sağlandığını anımsattı.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama istiyoruz ki bizim toprağımızda da kimsenin gözü olmasın. Eğer gözleri varsa o gözleri yerinden çıkarmak da bizim görevimiz. Kimsenin bizim toprağımızda gözü olmasın. Sonuna kadar savunuruz, kanımızın son damlasına kadar bu toprakları savunmak için, bu bayrak inmesin diye, bu ezanlar susmasın diye, geleceğimiz ipotek altına alınmasın diye mücadelemizi sürdürürüz. Afrin'de bugün onun için varız, yoksa Suriye'de, toprağında gözümüz olduğu için değil."

"Bu birlikteliğimizle bayrağımız her yerde dalgalanır"

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise Muşlu gençlerin Afrin'e gitmek için kendilerine talepte bulunduğunu anımsatarak, "Her yiğidimiz, her Mehmetçiğimiz 'şehit olabilir miyim' diye yarışıyor. Bizim bu birlikteliğimiz, kardeşliğimiz var olduğu müddetçe bu bayrağımız Afrin'de de Erbil'de de her tarafta da dalgalanır. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz sadece nerede bir terör unsuru varsa o terör örgütüne müsaade etmemek, oradaki insanların geleceğini teminat altına almak için gidiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için kurban kesilerek dua edildi.

Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, şehit aileleri, Afrin'e gönderilen asker ve polis aileleri ile platform üyeleri katıldı.