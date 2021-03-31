Muş'ta afet farkındalık standı kuruldu
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Muş'ta afet farkındalık standı kuruldu

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Muş'ta afet farkındalık standı kuruldu

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet farkındalık standı kuruldu.

Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet farkındalık standı kuruldu.

Muş Valiliği önünde kurulan stantta vatandaşlar deprem ve diğer afetlerle ilgili bilgilendirildi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürü Veysi As, gazetecilere, 2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle birçok özel ve kamu kurumuna afet farkındalık eğitimi verdiklerini söyledi.

Muş ve çevresinde meydana gelebilecek afetlere karşı alınacak önlemler konusunda insanları bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade eden As, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsamında ülke genelinde 51 milyon insana eğitim verilmesi düşünülüyor. İlimizde değişik yerlerde standalar kurarak, yaklaşık 3 bin insana ulaşmamız gerekiyor. Bugün ise gönüllü arkadaşlarımızla burada kurduğumuz stantta vatandaşlarımıza el broşürü dağıtarak bilgilendirmeye çalışıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Bingöl Karlıova Muş üçgeninde fay hattı var. Deprem bölgesi olduğumuzu biliyoruz. 1966 yılından bu yana büyük bir deprem yaşamadık ama her an afete hazırlıklı olmamız gerekiyor."

Muş'ta afet farkındalık standı kuruldu
Muş'ta afet farkındalık standı kuruldu
Muş'ta afet farkındalık standı kuruldu
Muş'ta afet farkındalık standı kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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