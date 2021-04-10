Muş'ta afet farkındalık çadırı kuruldu

Muş'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce afet farkındalık çadırı kuruldu.

Muş'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce afet farkındalık çadırı kuruldu.

Tarihi Murat Köprüsü önünde kurulan çadırda, vatandaşlar afetler konusunda bilgilendirildi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürü Veysi As, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle birçok özel ve kamu kurumuna afet farkındalık eğitimi verdiklerini söyledi.

Kurdukları çadırda ekiplerin vatandaşları bilgilendirdiğini ifade eden As, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere 2021 yılı eğitim seferberliği ilan edildi. Bu kapsamda yıl sonuna kadar eğitimlerimiz sürekli devam edecek. Bugün tarihi Murat Köprüsü'nü seçtik. Çünkü tarihi köprü olması nedeniyle gerek çevre illerden, gerekse il genelinde birçok insanın gelip dinlenebileceği bir yer. Hatta yeni evlenen çiftler buraya gelip fotoğraf çekiyor. Ekiplerimiz onları da bilgilendirdi. Aslında güzel bir yer seçtik ancak hava biraz rüzgarlı buna rağmen yoğun ilgi var. Eğitimimiz bugün akşama kadar devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım