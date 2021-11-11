Muş'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muş'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından 2 minibüs içerisinde 97 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta jandarma ekipleri tarafından 2 minibüs içerisinde 97 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-10 Kasım 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında merkez ve Hasköy ilçesinde icra edilen operasyonlarda 97 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin tutuklandığı, 4'ünün de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, 2 araca ise işlem yapılarak otoparka çekildiği bildirildi.

(Uğur Ulu/İHA)

Muş'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title