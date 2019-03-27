Muş'ta 951 Sandıkta 237 Bin 174 Seçmen Oy Kullanacak

Muş'ta 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde, 951 sandıkta 237 bin 174 seçmen oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Muşlular, il merkezi, ilçe ve belde belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Muş'ta 237 bin 174 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Muş'taki seçmen sayısı 17 bin 153 arttı.

Muş'ta kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 900 sandık bulunurken, bu seçimlerde 951 sandık kurulacak.

En fazla seçmen il merkezinde

Muş'ta en fazla seçmen ve sandık, il merkezinde bulunuyor. 112 bin 169 kayıtlı seçmenin bulunduğu il merkezinde 402 sandık kurulacak.

İl merkezinden sonra ikinci sırada 175 sandık ve 45 bin 639 seçmenle Bulanık, üçüncü sırada da 132 sandık ve 28 bin 855 seçmenle Malazgirt ilçesi geliyor.

58 sandık ve 15 bin 89 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Hasköy'de olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Muş merkez: 402 112 bin 169

Bulanık: 175 45 bin 639

Hasköy: 58 15 bin 089

Korkut: 61 15 bin 205

Malazgirt: 132 28 bin 855

Varto: 123 20 bin 217

Kaynak: AA