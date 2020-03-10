Muş'ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Muş'ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi - Haber
Jandarma, Muş, Güncel

Muş'ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi

MUŞ'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte 9 bin 700 adet 100 dolar ele geçirildi.

10.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:28
Muş'ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi

MUŞ'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte 9 bin 700 adet 100 dolar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para bastıkları belirlenen 2 şüpheliyi, 8 Mart günü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise, 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Sahte dolarlara jandarma el koyarken, Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada adli sürecin başlatıldığı bildirilerek, "Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecek olup, duyarlı vatandaşlarımızın 156'ya her türlü ihbarları bildirmeleri, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Demet Akalın Haluk Bilginer
Spor Falcao Adem Büyük Ersun Yanal Bülent Uygun Malcolm Thomas
Daha Fazla İran İtalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Muş'ta 9 bin 700 adet sahte 100 dolar ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:35:50. #1.15#