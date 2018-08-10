Muş'ta 86 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muş'ta yurda yasa dışı yollardan giren 86 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte güvenlik güçlerince durdurulan minibüste arama gerçekleştirildi.

Aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Minibüs şoförü hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Güvenlik güçlerinin il genelinde yaptığı çalışmalarda da 48 Afganistan ve 12 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.