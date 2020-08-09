Muş'ta 73 kök Hint keneviri ele geçirildi Muş'ta 73 kök Hint keneviri silah ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Muş'ta 73 kök Hint keneviri silah ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerce "uyuşturucu madde imal ve ticaretine" yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda 73 kök ekili Hint keneviri, pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 11 fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA