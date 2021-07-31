Muş'ta 700 dairelik konutun inşaat çalışmaları devam ediyor

Muş'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Muş Belediyesi iş birliğiyle yapımına başlanan 700 dairelik konutun inşaat çalışmaları devam ediyor.

Muş'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Muş Belediyesi iş birliğiyle yapımına başlanan 700 dairelik konutun inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kepenek Köyü civarında devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin hayata geçirilmesiyle kentte konut sıkıntısının büyük ölçüde çözüleceğini söyledi.

Kentte kira fiyatlarının da düşeceğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"İnsanlarımız daha çok ev sahibi olacak. Burası her ne kadar köy olarak bilinse de şehirle bütünleşmiş bir bölgede yer alıyor. TOKİ'nin yaklaşık 700 bin metrekare üzerinde yeni bir şehir inşa etmesi şehrimize ayrı bir prestij kazandıracak. İlimiz gün geçtikçe büyüyen ve gelişen bir il konumunda. Bu sebeple belediye olarak TOKİ ile işbirliği yaparak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayalini gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım